A che ora esce Stranger Things 5 e cosa possiamo dire dei primi 5 minuti dell' episodio iniziale

Stranger Things 5 è un evento così importante che ci fa tornare ai tempi delle visioni notturne di Game of Thrones. I nuovi episodi, infatti, usciranno alle 02.00 di stanotte e i social dei fan esploderanno per le reaction nel giro di pochi minuti. Nel frattempo, possiamo parlare di quei primi 5 minuti dell'episodio iniziale che sono stati liberati a inizio novembre, riportandoci più nel passato che nel futuro. La clip, per chi non l'avesse ancora vista (233.000 views sono poche per Youtube, considerato il titolo), si apre nel Sottosopra, zoomando su Will nascosto nel fortino mentre si fa coraggio cantandosi Should I Stay or Should I Go, con le poche forze di cui dispone ancora. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - A che ora esce Stranger Things 5 e cosa possiamo dire dei primi 5 minuti dell'episodio iniziale

