A Cerignola si va ‘A passo veloce contro gli stereotipi di genere’

Foggiatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà nel pomeriggio di giovedì 27 novembre, a Cerignola, un’iniziativa incentrata sulla sensibilizzazione dei cittadini e il contrasto alla violenza di genere. La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Uisp Foggia - Manfredonia comitato territoriale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

