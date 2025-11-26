A Cerignola si va ‘A passo veloce contro gli stereotipi di genere’
Si terrà nel pomeriggio di giovedì 27 novembre, a Cerignola, un’iniziativa incentrata sulla sensibilizzazione dei cittadini e il contrasto alla violenza di genere. La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Uisp Foggia - Manfredonia comitato territoriale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
