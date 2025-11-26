A Caserta la lista Fico vince e si candida per le Comunali

Tempo di lettura: 2 minuti Non ha eletto alcun consigliere regionale la città di Caserta – gli otto eletti della circoscrizione, tra cui nessuna donna, sono tutti della provincia – ma il dato più rilevante è quello che va oltre l’orizzonte della tornata elettorale appena archiviata, e si proietta alle elezioni comunali che potrebbero tenersi tra meno di un anno, una volta che il Comune capoluogo sarà presumibilmente uscito dal Commissariamento per infiltrazioni camorristiche. Nella città le Regionali erano infatti più un test per il futuro prossimo, soprattutto per il centrosinistra, che ha governato fino ad aprile scorso con il sindaco del Pd Carlo Marino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Caserta la lista Fico vince e si “candida” per le Comunali

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In Campania Fico prevale su Cirielli in tutti i 5 capoluoghi, mentre a livello di liste il PD vince in 3 (Avellino, Napoli e Salerno). A Caserta la lista più votata è Fico Presidente, mentre a Benevento è quella di Mastella. - facebook.com Vai su Facebook

In Campania Fico prevale su Cirielli in tutti i 5 capoluoghi, mentre a livello di liste il PD vince in 3 (Avellino, Napoli e Salerno). A Caserta la lista più votata è Fico Presidente, mentre a Benevento è quella di Mastella. #maratonaYoutrend Vai su X

A Caserta lista Fico vince e si "candida" per le Comunali - gli otto eletti della circoscrizione, tra cui nessuna donna, sono tutti della provincia - Come scrive ilmattino.it

Regionali Campania, vince Roberto Fico e boom lista civica: ma Fi primo partito - Roberto Fico è il presidente della Regione Campania e anche a Caserta la sua vittoria è stata schiacciante sebbene la forbice tra i due candidati è più stretta ... Da ilmattino.it

Capoluogo a secco di consiglieri: Fico presidente prima lista in città seguita a ruota da Fratelli d'Italia - Apperti e Crovella i più votati, a Sgambato il set con Villano in vista del congresso. Come scrive casertanews.it