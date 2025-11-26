A Cascina arriva l’Ecomobile per una raccolta differenziata più semplice

Cascina (PI), 26 novembre 2025 – A partire dallo scorso lunedì 24 novembre il Comune di Cascina ha attivato “Ecomobile”, un nuovo servizio di raccolta dei rifiuti destinato a facilitare la gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e di altre tipologie di rifiuti domestici. Una proposta innovativa che consentirà ai cittadini di conferire una serie di rifiuti domestici non inclusi nell'ordinario conferimento porta a porta. Viene rivolta una particolare attenzione alla raccolta dei RAEE, in linea con le tematiche della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) 2025 che si tiene dal 22 al 30 novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

