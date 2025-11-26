A Carpaneto pattuglia Metronotte in perlustrazione in alcune fasce orarie
«La sicurezza della nostra comunità è un obiettivo primario e una responsabilità che, come Amministrazione, perseguiamo ogni giorno con determinazione. Comune, Polizia Locale e Carabinieri sono costantemente impegnati in un lavoro intenso e qualificato di prevenzione, presidio e intervento sul. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pochi grandi gruppi, spesso pubblici, concentrano la quota maggiore di fatturato e utili; dall’altro una pattuglia di medie imprese familiari altamente tecnologiche e internazionalizzate cresce più della media e si ritaglia un ruolo di nicchia nei mercati globali - facebook.com Vai su Facebook
A Carpaneto pattuglia Metronotte in perlustrazione in alcune fasce orarie - «La sicurezza della nostra comunità è un obiettivo primario e una responsabilità che, come Amministrazione, perseguiamo ogni giorno con determinazione. ilpiacenza.it scrive