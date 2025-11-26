A Carpaneto pattuglia Metronotte in perlustrazione in alcune fasce orarie

Ilpiacenza.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La sicurezza della nostra comunità è un obiettivo primario e una responsabilità che, come Amministrazione, perseguiamo ogni giorno con determinazione. Comune, Polizia Locale e Carabinieri sono costantemente impegnati in un lavoro intenso e qualificato di prevenzione, presidio e intervento sul. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

a carpaneto pattuglia metronotte in perlustrazione in alcune fasce orarie

© Ilpiacenza.it - A Carpaneto pattuglia Metronotte in perlustrazione in alcune fasce orarie

Leggi anche questi approfondimenti

carpaneto pattuglia metronotte perlustrazioneA Carpaneto pattuglia Metronotte in perlustrazione in alcune fasce orarie - «La sicurezza della nostra comunità è un obiettivo primario e una responsabilità che, come Amministrazione, perseguiamo ogni giorno con determinazione. ilpiacenza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Carpaneto Pattuglia Metronotte Perlustrazione