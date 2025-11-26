A Barengo tornano i Mercatini di Natale | una domenica di bancarelle in piazza

Novaratoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 30 novembre tornano a Barengo i Mercatini di Natale.L'appuntamento è dalle 10 sotto al tendone di piazza Travaglini con stand e bancarelle di hobbisti e artigiani, vin brulè e truccabimbi.Vin brulé e tè caldo saranno offerti dal Rione San Rocco, mentre il Truccabimbi per i più piccoli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

