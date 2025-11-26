‘800 La società delle mode in mostra a Palazzo Bianco

Nell’Ottocento la moda assume un ruolo centrale nella vita sociale ed economica europea: è il riflesso di un’epoca attraversata da trasformazioni profonde, dall’industrializzazione al progresso tecnologico, ed esprime il desiderio della borghesia emergente di definire e rappresentare la propria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Dal 28 novembre al 28 giugno, “800. La società delle mode” racconta l’ascesa della borghesia europea attraverso abiti, accessori e documenti delle Collezioni tessili civiche, in un percorso espositivo che intreccia moda, storia e cultura materiale - facebook.com Vai su Facebook

Genova riscopre l’eleganza dell’Ottocento: a Palazzo Bianco va in scena “La società delle mode” genovaquotidiana.com/2025/11/26/gen… Vai su X

Death Stranding 2: On the Beach mostra il Photo Mode in un trailer - Kojima Productions e Sony hanno pubblicato un trailer che mostra il Photo Mode di Death Stranding 2: On the Beach in azione, con i suoi numerosi strumenti e le regolazioni disponibili per creare ... Secondo multiplayer.it