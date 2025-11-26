‘700 – Apoteosi di Napoli Capitale della Musica | al via la rassegna a cura dell’Associazione Domenico Scarlatti
Prende il via il 16 dicembre ‘700 – Apoteosi di Napoli Capitale della Musica, una rassegna composta da cinque appuntamenti dedicati al Settecento musicale napoletano, una delle stagioni più straordinarie nella storia della musica occidentale. Il progetto, promosso e finanziato dal Comune di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
