6 artisti in lotta per un posto allo show in Piazza del Plebiscito a Napoli

A X Factor 2025 Live 6 si scaldano i motori. L’appuntamento di domani, giovedì 27 novembre alla 21.20 su Sky Uno e NOW è infatti quello della semifinale con la manche orchestra, Irama come ospite “big” e il crudele meccanismo della doppia eliminazione. Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Achille Lauro dovranno scegliere con grande attenzione le canzoni da assegnare al loro team, in ballo c’è la scelta dei 4 concorrenti finalisti per la vittoria che sarà decretata il 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. A “X Factor 2025” Rob presenta “Cento Ragazze”: inno di liberazione dalle delusioni amorose X Leggi anche › “X Factor 2025 Live 5”: le pagelle della serata degli inediti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - 6 artisti in lotta per un posto allo show in Piazza del Plebiscito a Napoli

Argomenti simili trattati di recente

Palestina in mostra, l’arte simbolo di lotta e resistenza Irene Barichello: Al museo Santa Giulia di Brescia, le opere di artisti provenienti dalla Palestina e da altre zone di conflitto nel Mediterraneo gridano tutta la voglia di resistere e lottare, il diritto di esistere e n - facebook.com Vai su Facebook

Pallacanestro Reggiana lotta per il 6° posto: sfida decisiva con Trieste - Era ipotizzabile, ma adesso – dopo il facile successo ottenuto dai giuliani a Cremona – è una vera e propria certezza. Si legge su ilrestodelcarlino.it