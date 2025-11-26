50 anni e la tentazione impossibile | così ho capito di essere invecchiata
L’altro giorno un umo di circa la mia età, quindi sulla cinquantina, mese più mese meno, si è preso la briga di interessarsi a me. Nulla di che, ma ha avuto un approccio talmente carino. Non mi capitava da un sacco di tempo e quindi mi ha fatto effetto. Ma oltre a farmi effetto ha scatenato alcune domande che poi si sono arrotolate su riflessioni molto più crepuscolari. Quindi, alla fine, il poveretto ha fatto più danno che altro. Ma c’è di buono che non lo saprà mai. Quella piccola attenzione, quel minuscolo intrigo mi ha reso possibile immaginare come potrebbe essere avere una storia oggi, con me sfiorita e sposata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
