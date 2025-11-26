40 scatoloni contenenti abbigliamento e giochi vari diretti in Senegal | i risultati del progetto Grazie Babbo Natale
Nell’ambito del tradizionale progetto sociale e di cooperazione “Grazie Babbo Natale”, giunto alla sua ottava edizione e curato dallo Sportello del sorriso in via Grado 30 e dall’associazione Il terzo mondo Odv di Ravenna, il presidente Charles Tchameni Tchienga ha consegnato martedì quaranta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
