40 scatoloni contenenti abbigliamento e giochi vari diretti in Senegal | i risultati del progetto Grazie Babbo Natale

Nell’ambito del tradizionale progetto sociale e di cooperazione “Grazie Babbo Natale”, giunto alla sua ottava edizione e curato dallo Sportello del sorriso in via Grado 30 e dall’associazione Il terzo mondo Odv di Ravenna, il presidente Charles Tchameni Tchienga ha consegnato martedì quaranta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it