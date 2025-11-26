3 consigli di styling dalle sfilate per abbinare questo grande classico quest’inverno
Le sfilate sono il luogo perfetto in cui osservare tutto ciò che è nuovo, spiazzante, insolito, eccentrico in termini di moda. Soprattutto in fatto di accessori. Ma nonostante questo in passerella riescono sempre a imporsi anche molti grandi classici, magari appena rivisitati in chiave contemporanea ma comunque caratterizzati da un fascino senza tempo. Parlando di scarpe, questa stagione è toccato alle décolletée di vernice brillare con il loro stile intramontabile. I modelli che hanno colpito l’attenzione, infatti, lo hanno fatto puntando su silhouette affusolate e su tacchi alti e sottili. Senza dimenticare qualche dettaglio nel design che faccia la differenza. 🔗 Leggi su Amica.it
