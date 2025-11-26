28 Novembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno
Il 28 novembre è il 332º giorno del calendario gregoriano. Mancano 33 giorni alla fine dell’anno.Santi del giorno: San Giacomo della MarcaEtimologia: Giacomo, variante del nome ebraico Ya?aqob, che significa "seguace di Dio" o "Dio ha protetto". Proverbio del giorno: Se novembre tuona, l’annata. 🔗 Leggi su Veronasera.it
