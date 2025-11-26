25 novembre in migliaia in piazza a napoli per dire no a violenza sulle donne e guerra

In migliaia hanno partecipato stasera a Napoli alla manifestazione promossa da “Non una di meno” e organizzata in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Il corteo ha offerto l’occasione per ribadire anche un secco no contro le guerre e rilanciare la richiesta di un cessate il fuoco immediato nelle zone in cui imperversano i conflitti e le guerra. In testa al corteo c’era uno striscione su cui campeggiava la scritta: “Sabotiamo guerre e patriarcato”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

