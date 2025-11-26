25 Novembre in migliaia in piazza a Napoli per dire no a violenza sulle donne e guerra

Lapresse.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In migliaia hanno partecipato stasera a Napoli alla manifestazione promossa da “Non una di meno” e organizzata in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Il corteo ha offerto l’occasione per ribadire anche un secco no contro le guerre e rilanciare la richiesta di un cessate il fuoco immediato nelle zone in cui imperversano i conflitti e le guerra. In testa al corteo c’era uno striscione su cui campeggiava la scritta: “Sabotiamo guerre e patriarcato”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

25 novembre in migliaia in piazza a napoli per dire no a violenza sulle donne e guerra

© Lapresse.it - 25 Novembre, in migliaia in piazza a Napoli per dire no a violenza sulle donne e guerra

Altri contenuti sullo stesso argomento

25 novembre migliaia piazza25 Novembre, in migliaia in piazza a Madrid contro la violenza sulle donne - (LaPresse) Migliaia di persone sono scese in piazza a Madrid per condannare la violenza contro le donne. stream24.ilsole24ore.com scrive

25 novembre migliaia piazza25 Novembre, in migliaia in piazza a Napoli per dire no a violenza sulle donne e guerra - (LaPresse) In migliaia hanno partecipato stasera a Napoli alla manifestazione promossa da "Non una di meno" e organizzata in occasione della ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

25 novembre migliaia piazzaGiornata contro la violenza sulle donne, a Padova il corteo femminista di Non Una di Meno dal Portello alle Piazze. Il percorso - Torna, martedì 25 novembre, il corteo femminista e transfemminista nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: 25 Novembre Migliaia Piazza