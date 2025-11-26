25 Novembre in migliaia in piazza a Napoli per dire no a violenza sulle donne e guerra
In migliaia hanno partecipato stasera a Napoli alla manifestazione promossa da “Non una di meno” e organizzata in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Il corteo ha offerto l’occasione per ribadire anche un secco no contro le guerre e rilanciare la richiesta di un cessate il fuoco immediato nelle zone in cui imperversano i conflitti e le guerra. In testa al corteo c’era uno striscione su cui campeggiava la scritta: “Sabotiamo guerre e patriarcato”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Fino al 30 novembre 2025, in tutta #Europa prenderanno vita migliaia di iniziative dedicate alla prevenzione dei #rifiuti, al #riuso e al #riciclo @menorifiuti #apparecchiatureelettriche #economiacircolare #raee #riduzione #sostenibilità #serr2025 Vai su X
GRANDE EVENTO A TIVOLI !!!!? Lo spettacolo che ha incantato migliaia di spettatori Arriva per la prima volta a : TIVOLI STRADA GALLI- VILLA ADRIANA Spettacolo magico dal 28 Novembre al 8 Dicembre 2025! ECCEZIONALE PROMOZIONE VEN - facebook.com Vai su Facebook
25 Novembre, in migliaia in piazza a Madrid contro la violenza sulle donne - (LaPresse) Migliaia di persone sono scese in piazza a Madrid per condannare la violenza contro le donne. stream24.ilsole24ore.com scrive
25 Novembre, in migliaia in piazza a Napoli per dire no a violenza sulle donne e guerra - (LaPresse) In migliaia hanno partecipato stasera a Napoli alla manifestazione promossa da "Non una di meno" e organizzata in occasione della ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Giornata contro la violenza sulle donne, a Padova il corteo femminista di Non Una di Meno dal Portello alle Piazze. Il percorso - Torna, martedì 25 novembre, il corteo femminista e transfemminista nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Secondo msn.com