25 novembre in migliaia in piazza a madrid contro la violenza sulle donne

Migliaia di persone sono scese in piazza a Madrid per condannare la violenza contro le donne. Nella capitale spagnola anche quest'anno i cortei per il 25 Novembre sono stati due. Le femministe hanno marciato divise per divergenze ideologiche che riguardano principalmente la prostituzione e la legge trans approvata nel 2023 in Spagna che consente di cambiare sesso all'anagrafe tramite una semplice dichiarazione. Il primo corteo a partire è stato quello organizzato dal Forum 25N e dal Movimento Femminista di Madrid, che sono espressione del cosiddetto 'femminismo classico', che dalla Gran Vía è arrivato fino a Plaza de España, sotto lo slogan 'contro la violenza machista e il negazionismo: basta con l'abbandono istituzionale'.

