Promuovere inclusione, uguaglianza ed equità di diritti nella società, nello sport e persino nelle aziende confiscate alla criminalità: è stato questo il filo conduttore del convegno “La Cultura della Parità di Genere”, che si è svolto al Centro commercial Jambo di Trentola Ducenta in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - 25 novembre, al Jambo un convegno per promuovere la parità di genere