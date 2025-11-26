24 dicembre una giornata importante per chi ha perso il film di maggior successo del 2025

l’uscita di Ne Zha 2 su HBO Max il 24 dicembre 2025. Il 24 dicembre 2025 rappresenta un’occasione importante per coloro che non hanno ancora avuto modo di vedere il film Ne Zha 2, il titolo di maggiore successo al botteghino nel 2025. Questo film, che ha registrato risultati sorprendenti, sarà reso disponibile in streaming, offrendo una nuova opportunità di visione durante le festività natalizie. diventare il titolo più remunerativo dell’anno. Il 2025 si è contraddistinto per alcuni grandi successi cinematografici, con due pellicole che hanno superato la soglia del miliardo di dollari al box office. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

