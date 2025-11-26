17enne si finge maresciallo a Bologna arrestato per truffa dopo essere caduto dalle scale con i veri agenti

Un minorenne è stato arrestato a Bologna per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale ai danni di due anziani coniugi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 17enne si finge maresciallo a Bologna, arrestato per truffa dopo essere caduto dalle scale con i veri agenti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Si finge la madre per percepire la pensione. Nelle foto la somiglianza è innegabile: Graziella dall'Oglio era morta da anni, ma il figlio aveva deciso di vestirsi e truccarsi come lei per superare i controlli. Ora l'uomo è indagato per truffa, sostituzione di persona - facebook.com Vai su Facebook

17enne si finge maresciallo a Bologna, arrestato per truffa dopo essere caduto dalle scale con i veri agenti - Un minorenne è stato arrestato a Bologna per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale ai danni di due anziani coniugi. Riporta virgilio.it

Bologna, finto carabiniere 17enne tenta la truffa ma una coppia di anziani lo fa arrestare - Hanno finto di essere cascati nella truffa del falso carabiniere, ma quando il malvivente ha bussato alla loro porta, si è trovato la polizia pronta ad arrestarlo. Si legge su corrieredibologna.corriere.it