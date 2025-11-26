15enne rapito presi altri due banditi

11.53 Arrestate altre due persone del commando che rapì, l'8 aprile 2025 a San Giorgio a Cremano (Napoli), il figlio 15enne del proprietario di un autolavaggio.Fu arrestato un primo componente del gruppo, Amaral Pacheco De Oliveira, 25 anni,il giorno stesso del rapimento. Venne chiesto un milione e mezzo di euro: riscatto mai pagato. Anche i due banditi presi ora sono noti alle forze dell'Ordine: Giovanni e Renato Franco, 25 e 28 anni, cugini, uno ritenuto legato alla camorra. Rapirono il ragazzo, liberato dopo 8 ore. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

