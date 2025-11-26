11 cose da tenere bene a mente per orientarti in Stranger Things 5

Stranger Things 5 segna la fine della prima grande serie cult di Netflix, uno show che qualcuno potrebbe ancora non aver visto e che in molti ricordano pochissimo (anche come effetto secondario del binge whatching sfrenato). Di qui, l'idea di riassumere almeno i punti chiave necessari a orientarsi un minimo nei nuovi episodi. Escono domani e sono solo 4 di 8, con una seconda parte in arrivo il 26 dicembre e un gran finale di un episodio il 1° gennaio 2026. L'ideale sarà vederli subito per soddisfare la propria curiosità, ma poi cercare di rivedersi tutto per goderseli al meglio, riuscendo a captare tutti i riferimenti col passato della serie.

