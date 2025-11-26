?? Martina Colombari a Belve | Mio Marito mi ha Costretta a Farmi Curare e la Rivelazione Hot

L’ex Miss Italia si è confessata con Francesca Fagnani parlando del difficile percorso del figlio Achille Costacurta, del sostegno di Billy Costacurta e di un piccante dettaglio della loro intimità iniziale. Martina Colombari è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2, offrendo un ritratto sincero della sua vita, segnato da momenti di . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ?? Martina Colombari a Belve: “Mio Marito mi ha Costretta a Farmi Curare” e la Rivelazione Hot

