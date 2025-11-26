? L’Insegnante di Freida McFadden | Il Thriller Domestico Tra Segreti e Apparenze Perfette

Il nuovo libro dell'autrice di Una di famiglia mette in scena un'inquietante contesa tra l'insegnante Eve e l'alunna Addie, svelando le doppie vite e i segreti che potrebbero distruggere entrambe. L'insegnante di Freida McFadden, un thriller domestico che ripropone le tematiche di tensione e psicologia contorta già apprezzate nei suoi successi precedenti come Una di famiglia.

La sua identità resta ancora ignota. Molto venduta (28 romanzi in 12 anni) e molto amata, l'autrice misteriosa Freida McFadden è tornata da poco in libreria con «L'insegnante» (Newton Compton). Su «la Lettura» in edicola il ritratto e l'intervista (via email) di Vanni Santoni.

La sua identità resta ancora ignota. Molto venduta e molto amata, l'autrice misteriosa Freida McFadden è tornata da poco in libreria con «L'insegnante» (Newton Compton). Su «la Lettura» in edicola il ritratto e l'intervista (via email).

Freida McFadden: la nuova regina del Thriller - La scrittrice americana, che non vuole rivelare la sua vera identità, ha venduto più copie di mostri sacri come John Grisham.

Freida McFadden, nuovo fenomeno dei thriller Usa: «Mi autopubblicavo, ora batto Grisham» - Con due thriller nella classifica dei bestseller del New York Times, sezione fiction, e sei in quella dei tascabili, sta vendendo più copie di mostri sacri come John Grisham.

Una di famiglia di Freida McFadden - Freida McFadden ha scritto un thriller nel quale già è possibile intravedere il film e i potenziali attori nei ruoli chiave laddove ci fosse l'idea di trarne un adattamento televisivo o una serie.