? Lutto e Scoop a La Volta Buona | Caterina Balivo Tra il Ricordo Commosso di Ornella Vanoni e il Segreto di Caterina Murino
L’attrice Caterina Murino (Voto 8) rivela l’esistenza di un film mai distribuito girato 20 anni fa con la conduttrice. Intanto, Rai 1 dedica un sentito omaggio all’iconica Ornella Vanoni (Voto 9), bilanciando l’emozione con l’attualità su diete e body positivity. Caterina Murino: L’Inattesa Confessione La puntata del 26 novembre de La Volta Buona ha regalato . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Approfondisci con queste news
#Sport in lutto, è morto #MariuccioVigna, aveva giocato e allenato anche nel Rovigo Ssdarl dell'avvocato Mantero #calcio #Rovigo - facebook.com Vai su Facebook
La Volta Buona, pagelle 26 novembre: lo scoop di Caterina Murino sulla Balivo (8), la dedica all’iconica Ornella Vanoni (9) - A La Volta Buona un nuovo ricordo di Ornella Vanoni, mentre Caterina Murino sorprende tutti svelando di aver girato un film insieme a Caterina Balivo ... Scrive dilei.it
La Volta Buona, le pagelle del 17 novembre: Mariotto non conosce Luisa Ranieri (4), Balivo trae sempre il meglio (8) - Puntata ricca di scontri, frecciatine e polemiche: "La Volta Buona" torna su Rai 1 dopo la pausa del fine settimana. Segnala dilei.it
Enzo Iacchetti, scoop a La volta Buona: "L'anno prossimo vado a Tale e Quale" - A La volta buona il conduttore di Striscia la Notizia si racconta senza filtri e svela alcuni scoop, strizzando l'occhio a Carlo Conti. Scrive libero.it