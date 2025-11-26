? Pamela Prati | La Storia della Showgirl Sarda da Ozieri alla Consacrazione del Bagaglino
La biografia completa di Paola Pireddu, la primadonna che ha dominato il varietà italiano tra gli anni ’80 e ’90, fino ai controversi reality show. Un ritratto dell’attrice, modella e icona del cabaret che ha segnato la televisione italiana per decenni. Pamela Prati: Le Origini Difficili e L’Arrivo a Roma (Anni ’50 – ’70) Pamela . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
