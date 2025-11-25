Zootropolis 2 recensione | un ottimo sequel molto più complesso di quello che sembra
Dal 26 novembre arriva il 64º Classico Disney, che riporta su schermo l'adorabile e improbabile coppia di poliziotti in erba, Judy Hopps e Nick Wilde. Una coniglietta e una volpe a servizio di una città eterogenea e multiculturale. Dopo nove lunghi anni siamo tutti pronti per intraprendere un nuovo viaggio verso una delle città più multiculturali del panorama cinematografico: stiamo parlando di Zootropolis (Zootopia in originale), la metropoli nella quale vivono un gran numero di animali antropomorfi. Dal 26 novembre, infatti, arriva al cinema il secondo capitolo del tanto amato film Disney, una delle opere forse più "politiche" della casa di topolino in quanto parla di inclusione sociale su più livelli, di coesistenza pacifica e della difficoltà delle relazioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Argomenti simili trattati di recente
* NUOVA RECENSIONE * Topolino 3652 (link nei commenti) "Topolino 3652 è uno dei numeri che ha tradizionalmente più ricercati dell’anno, complice l’abbinamento con l’album dei Calciatori Panini che lo rende esaurito in brevissimo tempo in edicola. Attes Vai su Facebook
Zootropolis 2, recensione: un (ottimo) sequel molto più complesso di quello che sembra - Dopo nove lunghi anni siamo tutti pronti per intraprendere un nuovo viaggio verso una delle città più multiculturali del panorama cinematografico: stiamo parlando di Zootropolis (Zootopia in originale ... Lo riporta movieplayer.it
Zootropolis 2, la recensione del nuovo Animal Crime Disney - A nove anni dal primo film, tornano la piccola Judy Hopps e il sornione Nick Wilde nell'avventura diretta da Jared Bush e Byron Howard e distribuita al ... Riporta ciakmagazine.it
Zootropolis 2: recensione del film Disney - Leggi la nostra recensione di Zootropolis 2, il nuovo film animato della Disney sequel del lungometraggio del 2016. Segnala cinefilos.it