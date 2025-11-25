Zootropolis 2 recensione | un ottimo sequel molto più complesso di quello che sembra

Dal 26 novembre arriva il 64º Classico Disney, che riporta su schermo l'adorabile e improbabile coppia di poliziotti in erba, Judy Hopps e Nick Wilde. Una coniglietta e una volpe a servizio di una città eterogenea e multiculturale. Dopo nove lunghi anni siamo tutti pronti per intraprendere un nuovo viaggio verso una delle città più multiculturali del panorama cinematografico: stiamo parlando di Zootropolis (Zootopia in originale), la metropoli nella quale vivono un gran numero di animali antropomorfi. Dal 26 novembre, infatti, arriva al cinema il secondo capitolo del tanto amato film Disney, una delle opere forse più "politiche" della casa di topolino in quanto parla di inclusione sociale su più livelli, di coesistenza pacifica e della difficoltà delle relazioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

