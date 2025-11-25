Zootopia 2 finalmente rompe la serie negativa di disney con il debutto su rotten tomatoes
l’attesa e la conferma di “zootopia 2”. Dopo quasi un decennio di attesa per un nuovo capitolo ufficiale, “Zootopia 2” ha finalmente fatto il suo debutto su Rotten Tomatoes. La pellicola sequel del successo d’animazione Disney è molto attesa dai fan, che potranno vedere ancora una volta Ginnifer Goodwin e Jason Bateman nei ruoli di Judy Hopps e Nick Wilde. La trama si focalizza sui loro sforzi di superare le divergenze di carattere come partner ispettivi, mentre indagano su un caso di contrabbando di serpenti. cast e anticipazioni. Il cast di “Zootopia 2” include anche interpreti di rilievo come Idris Elba, nel ruolo del capo della polizia ZPD, Ke Huy Quan nei panni del misterioso personaggio Gary De’Snake, e Patrick Warburton come il nuovo sindaco Brian Winddancer. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Argomenti simili trattati di recente
Natale non è mai stato così vicino Sono finalmente aperte le prevendite di #BuenCamino, il nuovo film di #CheccoZalone, diretto da Gennaro Nunziante. Acquistatelo ADESSOOO eplanetcinemas.it/movie/?filmReq=1433 Da questo teaser poster saprest - facebook.com Vai su Facebook
Ciao a tutti, qui per dirvi che Disney mi ha finalmente vista per quello che sono realmente: un cartone animato! Sarò Nibbles Maplestick in #Zootropolis2, dal 26 Novembre solo al cinema! @DisneyIT Vai su X
Zootopia 2: rivelato il ruolo di Michael J. Fox - Fox in Zootopia 2 e come il suo personaggio influenzerà la nuova avventura Disney. Riporta cinefilos.it
KPop Demon Hunters sorpassa Zootopia 2 e vola verso l’Oscar - Disney trema perché questa è una delle poche occasioni in cui rischia seriamente di ‘cadere’ dal suo trono nel mondo dell’animazione. Come scrive msn.com