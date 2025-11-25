zootopia 2 finalmente rompe la serie negativa di disney con il debutto su rotten tomatoes

l’attesa e la conferma di “zootopia 2”. Dopo quasi un decennio di attesa per un nuovo capitolo ufficiale, “Zootopia 2” ha finalmente fatto il suo debutto su Rotten Tomatoes. La pellicola sequel del successo d’animazione Disney è molto attesa dai fan, che potranno vedere ancora una volta Ginnifer Goodwin e Jason Bateman nei ruoli di Judy Hopps e Nick Wilde. La trama si focalizza sui loro sforzi di superare le divergenze di carattere come partner ispettivi, mentre indagano su un caso di contrabbando di serpenti. cast e anticipazioni. Il cast di “Zootopia 2” include anche interpreti di rilievo come Idris Elba, nel ruolo del capo della polizia ZPD, Ke Huy Quan nei panni del misterioso personaggio Gary De’Snake, e Patrick Warburton come il nuovo sindaco Brian Winddancer. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

