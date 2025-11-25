Zero sostanze chimiche e passaporto digitale | ecco le nuove norme sui giocattoli in Europa

Open.online | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato oggi, 25 novembre, il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui giocattoli, a partire dai requisiti di sicurezza che questi devono soddisfare per poter essere messi in commercio nel mercato Ue. L’aggiornamento della direttiva in vigore, risalente al 2009, è una risposta in particolare all’ aumento degli acquisti online e all’uso delle tecnologie digitali per i giocattoli, e tiene in considerazione anche la preoccupante statistica per cui essi sono stati il secondo prodotto più segnalato nel sistema di allerta rapida dell’UE per pericolosità (15%), dietro solo ai cosmetici (36%). 🔗 Leggi su Open.online

