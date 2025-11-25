Zero scuola violenze e degrado ma per le toghe | Normale stile di vita dei rom

In più occasioni i magistrati hanno rifiutato l'intervento perché sarebbe la loro cultura, non vanno puniti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Zero scuola, violenze e degrado, ma per le toghe: “Normale stile di vita dei rom”

