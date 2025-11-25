Zero scuola violenze e degrado ma per le toghe | Normale stile di vita dei rom

Imolaoggi.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In più occasioni i magistrati hanno rifiutato l'intervento perché sarebbe la loro cultura, non vanno puniti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

zero scuola violenze e degrado ma per le toghe normale stile di vita dei rom

© Imolaoggi.it - Zero scuola, violenze e degrado, ma per le toghe: “Normale stile di vita dei rom”

Argomenti simili trattati di recente

zero scuola violenze degradoZero scuola, violenze e degrado Ma per le toghe va bene così: "Normale stile di vita dei rom" - In più occasioni i magistrati hanno rifiutato l'intervento: è la loro cultura, non vanno puniti Il bosco e il campo rom. Come scrive msn.com

Sassari, degrado e violenze nella scuola materna abbandonata in via Cicu: residenti preoccupati - I residenti della zona riferiscono che, nella scuola materna chiusa da anni, vadano in scena “spettacoli” poco edificanti e potenzialmente pericolosi. Scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Zero Scuola Violenze Degrado