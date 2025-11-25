Zelensky pronto a incontrare Trump entro il giorno del Ringraziamento

Lettera43.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capo di gabinetto di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, ha spiegato in un’intervista ad Axios che il presidente ucraino punta a vedere Donald Trump «il prima possibile», valutando persino un incontro durante la festa del Ringraziamento, con l’obiettivo di definire gli ultimi passaggi dell’intesa tra Stati Uniti e Ucraina per chiudere il conflitto. Secondo Politico Washington ha rifiutato una richiesta di confronto con Kallas. Sul fronte diplomatico, Politico riferisce che l’amministrazione Trump avrebbe respinto la richiesta di un colloquio avanzata da Kaja Kallas, responsabile della politica estera dell’Ue, nonostante i tentativi di confronto maturati negli incontri di Ginevra nel fine settimana. 🔗 Leggi su Lettera43.it

zelensky pronto a incontrare trump entro il giorno del ringraziamento

© Lettera43.it - Zelensky pronto a incontrare Trump entro il giorno del Ringraziamento

Contenuti che potrebbero interessarti

Zelensky vuole incontrare Trump “il prima possibile”, si va verso un vertice questa settimana o la prossima - Zelensky vuole incontrare Trump “il prima possibile”, si va verso un vertice questa settimana o la prossima Leggi tutte le ultime notizie in tempo reale su Agenzia Nova ... Scrive agenzianova.com

zelensky pronto incontrare trumpUcraina, la pace del Ringraziamento? "Zelensky vuole incontrare Trump" - Sono stati fatti "enormi progressi" verso un accordo di pace in Ucraina. Come scrive iltempo.it

zelensky pronto incontrare trumpGuerra Ucraina, Trump: «Siamo molto vicini a un accordo di pace» - Ucraina in 19 punti dopo i colloqui di ieri tra le due delegazioni a Ginevra. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Pronto Incontrare Trump