zelensky pronto a incontrare trump entro il giorno del ringraziamento

Il capo di gabinetto di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, ha spiegato in un’intervista ad Axios che il presidente ucraino punta a vedere Donald Trump «il prima possibile», valutando persino un incontro durante la festa del Ringraziamento, con l’obiettivo di definire gli ultimi passaggi dell’intesa tra Stati Uniti e Ucraina per chiudere il conflitto. Secondo Politico Washington ha rifiutato una richiesta di confronto con Kallas. Sul fronte diplomatico, Politico riferisce che l’amministrazione Trump avrebbe respinto la richiesta di un colloquio avanzata da Kaja Kallas, responsabile della politica estera dell’Ue, nonostante i tentativi di confronto maturati negli incontri di Ginevra nel fine settimana. 🔗 Leggi su Lettera43.it

