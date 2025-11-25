Zelensky | La Russia ha interesse a far fallire piano di pace
(Agenzia Vista) Kiev, 25 novembre 2025 "Siamo consapevoli dei numerosi interessi che circondano l'Ucraina e, soprattutto, dell'interesse della Russia a far fallire questa opportunità di accordo e a prolungare la guerra. Possiamo vedere quali interessi sono intrecciati e chi sta cercando con tutte le sue forze di indebolire la nostra posizione, la posizione dell'Ucraina, diffondendo disinformazione, intimidendo la nostra popolazione. Stiamo contrastando ogni tentativo di far fallire la fine della guerra. "Il lavoro costruttivo con i partner è essenziale per noi. Stiamo salvaguardando gli interessi dell'Ucraina e proteggendo gli ucraini: questo è il nostro quadro negoziale fondamentale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
