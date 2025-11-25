Zelensky | La Russia ha interesse a far fallire piano di pace

Iltempo.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Kiev, 25 novembre 2025 "Siamo consapevoli dei numerosi interessi che circondano l'Ucraina e, soprattutto, dell'interesse della Russia a far fallire questa opportunità di accordo e a prolungare la guerra. Possiamo vedere quali interessi sono intrecciati e chi sta cercando con tutte le sue forze di indebolire la nostra posizione, la posizione dell'Ucraina, diffondendo disinformazione, intimidendo la nostra popolazione. Stiamo contrastando ogni tentativo di far fallire la fine della guerra. "Il lavoro costruttivo con i partner è essenziale per noi. Stiamo salvaguardando gli interessi dell'Ucraina e proteggendo gli ucraini: questo è il nostro quadro negoziale fondamentale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

zelensky la russia ha interesse a far fallire piano di pace

© Iltempo.it - Zelensky: La Russia ha interesse a far fallire piano di pace

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

zelensky russia ha interesseZelensky: La Russia ha interesse a far fallire piano di pace - "Siamo consapevoli dei numerosi interessi che circondano l'Ucraina e, soprattutto, dell'interesse della Russia a far fallire questa opportunità di accordo e a prolungare la guerra. Lo riporta ilgiornale.it

zelensky russia ha interesseSacrificare Zelensky per fermare il conflitto Russia-Ucraina? - Lo scandalo di corruzione che travolge l’Ucraina potrebbe offrire una finestra diplomatica per fermare il conflitto. startmag.it scrive

zelensky russia ha interesseUcraina-Russia, piano Usa cambia. Zelensky: “Serve colloquio con Trump” - L'Ucraina riesce a modificare il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra con la Russia. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Russia Ha Interesse