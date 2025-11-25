Zelensky | La Russia ha interesse a far fallire piano di pace – Il video

Open.online | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Kiev, 25 novembre 2025 "Siamo consapevoli dei numerosi interessi che circondano l'Ucraina e, soprattutto, dell'interesse della Russia a far fallire questa opportunità di accordo e a prolungare la guerra. Possiamo vedere quali interessi sono intrecciati e chi sta cercando con tutte le sue forze di indebolire la nostra posizione, la posizione dell'Ucraina, diffondendo disinformazione, intimidendo la nostra popolazione. Stiamo contrastando ogni tentativo di far fallire la fine della guerra. "Il lavoro costruttivo con i partner è essenziale per noi. Stiamo salvaguardando gli interessi dell'Ucraina e proteggendo gli ucraini: questo è il nostro quadro negoziale fondamentale. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

zelensky russia ha interesseZelensky: La Russia ha interesse a far fallire piano di pace - (Agenzia Vista) Kiev, 25 novembre 2025 "Siamo consapevoli dei numerosi interessi che circondano l'Ucraina e, soprattutto, dell'interesse della Russia a far fallire ... Segnala msn.com

zelensky russia ha interesseAbu Dhabi, colloqui militari Usa-Russia. Media: "Kiev accetta il piano di pace concordato" - Inviato Usa alla Nato: "Pace mai così vicina" L'inviato statunitense presso la Nato, Matthew Whitaker, ha affermato oggi che la pace in Ucraina non è mai stata così vicina, nel contesto dei colloqui i ... Secondo msn.com

Ucraina-Russia, piano Usa cambia. Zelensky: “Serve colloquio con Trump” - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aspetta il colloquio diretto con il presidente americano per ... Lo riporta padovanews.it

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Russia Ha Interesse