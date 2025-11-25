Zelensky | La Russia ha interesse a far fallire piano di pace – Il video
(Agenzia Vista) Kiev, 25 novembre 2025 "Siamo consapevoli dei numerosi interessi che circondano l'Ucraina e, soprattutto, dell'interesse della Russia a far fallire questa opportunità di accordo e a prolungare la guerra. Possiamo vedere quali interessi sono intrecciati e chi sta cercando con tutte le sue forze di indebolire la nostra posizione, la posizione dell'Ucraina, diffondendo disinformazione, intimidendo la nostra popolazione. Stiamo contrastando ogni tentativo di far fallire la fine della guerra. "Il lavoro costruttivo con i partner è essenziale per noi. Stiamo salvaguardando gli interessi dell'Ucraina e proteggendo gli ucraini: questo è il nostro quadro negoziale fondamentale. 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
Scomparsa la consegna alla Russia dei territori occupati. E il tetto ai soldati. Ma le modifiche stanno facendo innervosire Mosca. «Dopo Zelensky verrà qualcuno peggio di lui» - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina-Russia, Zelensky: "Serve incontro con Trump". La prima risposta lo gela Vai su X
Zelensky: La Russia ha interesse a far fallire piano di pace - (Agenzia Vista) Kiev, 25 novembre 2025 "Siamo consapevoli dei numerosi interessi che circondano l'Ucraina e, soprattutto, dell'interesse della Russia a far fallire ... Segnala msn.com
Abu Dhabi, colloqui militari Usa-Russia. Media: "Kiev accetta il piano di pace concordato" - Inviato Usa alla Nato: "Pace mai così vicina" L'inviato statunitense presso la Nato, Matthew Whitaker, ha affermato oggi che la pace in Ucraina non è mai stata così vicina, nel contesto dei colloqui i ... Secondo msn.com
Ucraina-Russia, piano Usa cambia. Zelensky: “Serve colloquio con Trump” - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aspetta il colloquio diretto con il presidente americano per ... Lo riporta padovanews.it