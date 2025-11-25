Zaia | A disposizione del Presidente Marcato | Quando siamo la Lega non c' è partita

«La vittoria di Alberto Stefani conferma la qualità della nostra proposta. È un grande risultato per il centrodestra, ma la soddisfazione più grande arriva dalla Lega, con l’ottimo risultato di Luca Zaia e di una squadra di candidati leghisti che ha convinto i cittadini. Abbiamo parlato con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Con tutto il rispetto per il Governatore in uscita Luca Zaia, ma bisogna essere precisi, anche nei volantini di propaganda elettorale che troviamo nella cassetta della posta in questi giorni. Con i dati a disposizione a noi risulta che: ? I 4 miliardi investiti in infrast - facebook.com Vai su Facebook

Zaia: «A disposizione del Presidente». Marcato: «Quando siamo la Lega non c'è partita» - Salvini assicura che il patto nella coalizione prevede che cinque assessorati vadano a FdI e tre a FI sarà risp ... Riporta padovaoggi.it

Zaia mattatore, oltre 203mila preferenze in Veneto - Un risultato in scia a quello che ottenne un anno fa la premier Giorgia Meloni (232. Come scrive ansa.it

In Veneto il fattore Zaia provoca il ribaltone a destra: più di 200mila preferenze personali e la Lega doppia Fdi - Per l'ex governatore ha votato un elettore leghista su tre: in questo modo il Carroccio ha controsorpassato il partito di Meloni, dopo il flop delle Europee ... Come scrive ilfattoquotidiano.it