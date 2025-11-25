Yildiz Juve mossa a sorpresa di Spalletti | il dieci va in panchina il tecnico gli preferisce questi due trequartisti! Rivoluzione in attacco
Yildiz Juve, il numero 10 parte dalla panchina in Norvegia: Spalletti rivoluziona la trequarti con Conceicao e McKennie a supporto di Openda. Colpo di scena nella formazione della Juventus a poche ore dalla decisiva sfida di Champions League contro il Bodo Glimt. Quando tutto sembrava apparecchiato per vedere Kenan Yildiz protagonista dal primo minuto, magari nel ruolo suggestivo di “falso nove” ipotizzato nei giorni scorsi, Luciano Spalletti ha deciso di mescolare le carte in tavola con una mossa a sorpresa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il numero 10 bianconero parte dalla panchina per la trasferta norvegese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
