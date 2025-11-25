Xi e il fantasma di Hu Yaobang Come il Partito riscrive la propria coscienza
Il 20 novembre, nella Grande Sala del Popolo a Pechino, il Comitato centrale del Partito comunista cinese ha organizzato un simposio per commemorare il 110 ° anniversario della nascita di Hu Yaobang. Sul palco, nelle sue tre vesti di segretario generale del Pcc, presidente della Repubblica popolare e capo della Commissione militare centrale, Xi Jinping ha tenuto un “ importante discorso ”, invitando il Partito a studiare con seriet à lo “ spirito nobile ” e lo “ stile di lavoro esemplare ” del vecchio leader riformista. A prima vista potrebbe sembrare l ’ ennesima liturgia della memoria selettiva con cui il Pcc archivia i suoi fantasmi. 🔗 Leggi su Formiche.net
