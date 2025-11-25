Xi chiama Trump risponde non su Taiwan

La telefonata tra Donald Trump e Xi Jinping, avvenuta lunedì su iniziativa del leader cinese, arriva nel momento più delicato della crisi fra Pechino e Tokyo sulla sicurezza dello Stretto di Taiwan. L’intervento diretto di Xi — e la scelta di far circolare per prima la versione cinese della conversazione — segnala che per Pechino era cruciale orientare la narrativa, soprattutto mentre la disputa con il Giappone si intreccia con i negoziati commerciali con Washington e con i preparativi della possibile visita di Trump a Pechino in aprile. Come Pechino ha raccontato la telefonata Nel comunicato ufficiale, Xi insiste su tre concetti: la natura “positiva e stabile” dei rapporti sino-americani dopo l’incontro di Busan; l’idea che cooperazione e non confronto sia l’unica via per la prosperità reciproca; e soprattutto la questione di Taiwan, descritta come “parte integrante dell’ordine internazionale del dopoguerra”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Xi chiama, Trump risponde (non su Taiwan)

