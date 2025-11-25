X smaschera le identità digitali | un imbroglio globale

Roma, 25 nov – Nel fine settimana, X si è messa a nudo. La piattaforma di Elon Musk ha rilasciato – e poi in parte ritirato – la nuova sezione “About This Account”, uno strumento pensato per aumentare la trasparenza mostrando l’area geografica da cui un profilo è gestito. È bastato qualche giorno perché la funzione si trasformasse in un boomerang politico-mediatico. E non per un bug tecnico, ma per ciò che ha rivelato: molti dei profili più rumorosi del mondo MAGA non stanno negli Stati Uniti. Identità digitali messe a nudo. Secondo le verifiche di Business Insider, account con centinaia di migliaia di follower e una retorica “America First” sono risultati basati in Europa orientale, Bangladesh, Nigeria, Sud Asia. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

