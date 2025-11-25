X Factor 2025 gli Inediti | Tatuaggi l' inno di TOMASI all' amore che non muore e al ricordo indelebile

Alessandro Tomasi in arte TOMASi o "il piccolo Cocciante", come lo chiama Jake La Furia, ha voluto che il suo inedito fosse un brano che ha scritto a 14 anni in ricordo di qualcuno che non c'è più. I giudici hanno mostrato di apprezzarlo, per sincerità e sentimento. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - X Factor 2025, gli Inediti: Tatuaggi, l'inno di TOMASI all'amore che non muore e al ricordo indelebile

