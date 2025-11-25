X Factor 2025 gli Inediti | Tatuaggi l' inno di TOMASI all' amore che non muore e al ricordo indelebile

Comingsoon.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Tomasi in arte TOMASi o "il piccolo Cocciante", come lo chiama Jake La Furia, ha voluto che il suo inedito fosse un brano che ha scritto a 14 anni in ricordo di qualcuno che non c'è più. I giudici hanno mostrato di apprezzarlo, per sincerità e sentimento. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

x factor 2025 gli inediti tatuaggi l inno di tomasi all amore che non muore e al ricordo indelebile

© Comingsoon.it - X Factor 2025, gli Inediti: Tatuaggi, l'inno di TOMASI all'amore che non muore e al ricordo indelebile

News recenti che potrebbero piacerti

x factor 2025 ineditiX Factor 2025, gli Inediti: Tatuaggi, l'inno di TOMASI all'amore che non muore e al ricordo indelebile - Alessandro Tomasi in arte TOMASi o "il piccolo Cocciante", come lo chiama Jake La Furia, ha voluto che il suo inedito fosse un brano che ha scritto a 14 anni in ricordo di qualcuno che non c'è più. comingsoon.it scrive

x factor 2025 ineditiX Factor 2025, le pagelle del quinto Live: con gli inediti rischiano i più bravi - Questa edizione, partita con il freno a mano tirato, sta tirando fuori un po’ la testa. Scrive rollingstone.it

x factor 2025 ineditiX-Factor 2025, cosa è successo durante la puntata degli inediti? Pagelle ed eliminazione - Serata importante quella di ieri sera per i cantanti rimasti in gara a X- Da notizie.it

Cerca Video su questo argomento: X Factor 2025 Inediti