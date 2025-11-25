WWE | Penta fa tremare RAW ecco le sue condizioni dopo la brutta caduta

I fan si sono preoccupati dopo la brutta caduta subita da Penta durante la puntata di RAW del 24 novembre. Il suo match, parte del The Last Time Is Now Tournament, è stato interrotto improvvisamente quando Penta è atterrato in modo scomposto durante uno spot con Solo Sikoa. Doctors are checking over Penta after this hurricanrana on the outside #WWERAW pic.twitter.comwF7NF5v2BS — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) November 25, 2025 Ma ora è arrivato un aggiornamento e fortunatamente non è grave come molti temevano. Durante il post-show di RAW, Sean Ross Sapp ha raccontato cosa è successo dietro le quinte, chiarendo subito che non c’erano colpe da attribuire a nessuno: “Questa volta non è colpa della WWE, davvero. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

