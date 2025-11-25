WWE | Importante superstar pianifica già il suo ritiro dal ring
John Cena appenderà al chiodo i suoi stivali da wrestler questo dicembre. AJ Styles ha annunciato che il 2026 sarà il suo ultimo anno di attività nel wrestling. Ora, un’altra star della WWE si sta preparando al ritiro dal ring. Bayley accenna velatamente al suo ritiro!?. La superstar della WWE Bayley ha recentemente rilasciato un’intervista al The Nikki & Brie Show, dove ha parlato del suo attuale character nella compagnia capitanata da Triple H. Attualmente, come sappiamo, interpreta un personaggio con una doppia personalità, passando dall’essere “ Hugger ” a “ Role Model ”. Si tratta di una trovata molto interessante che sta interpretando in un tag team con Lyra Valkyria. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Scopri altri approfondimenti
Eros #Ramazzotti ha svelato l’identità dell’ultimo ospite del suo nuovo album “Una Storia Importante”/“Una Historia Importante”, in uscita il 21 novembre 2025: la superstar globale #AliciaKeys. Vai su X
Eros Ramazzotti svela l’ultimo grande nome del suo nuovo album “Una Storia Importante” / “Una Historia Importante”, in uscita il 21 novembre 2025. La superstar mondiale Alicia Keys sarà l’ospite speciale e duetterà per la prima volta con l’artista italiano. Un i - facebook.com Vai su Facebook
WWE: Importante Superstar pronta a cambiare personaggio - Superstar della WWE pubblica una vignetta criptica e alimenta le voci su un imminente passaggio alla carriera da singolo ... Riporta spaziowrestling.it
Le superstar della WWE a San Siro per Italia-Germania, Buffon protagonista - In occasione del tour europeo di WWE SmackDown che farà tappa a Bologna venerdi 21 marzo e andrà in onda su DMAX (canale 52 del gruppo Warner Bros. corrieredellosport.it scrive