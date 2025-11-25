WWE | Importante superstar pianifica già il suo ritiro dal ring

John Cena appenderà al chiodo i suoi stivali da wrestler questo dicembre. AJ Styles ha annunciato che il 2026 sarà il suo ultimo anno di attività nel wrestling. Ora, un’altra star della WWE si sta preparando al ritiro dal ring. Bayley accenna velatamente al suo ritiro!?. La superstar della WWE Bayley ha recentemente rilasciato un’intervista al The Nikki & Brie Show, dove ha parlato del suo attuale character nella compagnia capitanata da Triple H. Attualmente, come sappiamo, interpreta un personaggio con una doppia personalità, passando dall’essere “ Hugger ” a “ Role Model ”. Si tratta di una trovata molto interessante che sta interpretando in un tag team con Lyra Valkyria. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

