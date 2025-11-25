Writers criminali sui treni di Udine | danni per migliaia di euro e 4 denunce

Quattro writers denunciati per imbrattamento a Udine e Basiliano: sequestrate bombolette e attrezzi, indagini in corso su altri episodi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Writers criminali sui treni di Udine: danni per migliaia di euro e 4 denunce

Writers criminali sui treni di Udine: danni per migliaia di euro e 4 denunce

writers criminali treni udineWriters criminali sui treni di Udine: danni per migliaia di euro e 4 denunce - Quattro writers denunciati per imbrattamento a Udine e Basiliano: sequestrate bombolette e attrezzi, indagini in corso su altri episodi. Come scrive virgilio.it

