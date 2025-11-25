Writers criminali sui treni di Udine | danni per migliaia di euro e 4 denunce

Quattro writers denunciati per imbrattamento a Udine e Basiliano: sequestrate bombolette e attrezzi, indagini in corso su altri episodi.

Writers criminali sui treni di Udine: danni per migliaia di euro e 4 denunce - Quattro writers denunciati per imbrattamento a Udine e Basiliano: sequestrate bombolette e attrezzi, indagini in corso su altri episodi. Come scrive virgilio.it

Avevano imbrattato i treni a Udine e Basiliano: denunciati cinque "graffitari" - Un’indagine immediata, coordinata dalla Procura di Udine, ha permesso di identificare uno dei presunti responsabili: si tratta di un writer molto conosciuto nel trevigiano, raggiunto da perquisizione ... Si legge su nordest24.it

Individuati i “writers” specializzati nell’imbrattamento di treni in sosta - Tra i più attivi spicca un gruppo proveniente dalle province di Parma e Vicenza. Si legge su rainews.it