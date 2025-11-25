WRC – Evans Ogier e Rovanperä si giocano il titolo tra le dune saudite
Un Mondiale deciso da una gara inedita: punti, numeri e ogni possibile scenario nella sfida finale di Jeddah Il Mondiale Rally arriva al suo atto finale in un contesto totalmente nuovo. Dal 26 al 29 novembre, per la prima volta nella storia, la lotta per il titolo si consumerà sui percorsi sabbiosi di Jeddah. Un . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
