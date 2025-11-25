WRC – Evans Ogier e Rovanperä si giocano il titolo tra le dune saudite

Tuttorally.news | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Mondiale deciso da una gara inedita: punti, numeri e ogni possibile scenario nella sfida finale di Jeddah Il Mondiale Rally arriva al suo atto finale in un contesto totalmente nuovo. Dal 26 al 29 novembre, per la prima volta nella storia, la lotta per il titolo si consumerà sui percorsi sabbiosi di Jeddah. Un . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

wrc 8211 evans ogierOgier trionfa in Giappone: suo il Rally, il Super Sunday e la Power Stage - Il francese della Toyota porta a casa il massimo dei punti in palio e si avvia alla sfida finale per il titolo contro Evans, 2° davanti a Pajari ... Da formulapassion.it

wrc 8211 evans ogierWRC25 #13 Japan. Vince Ogier, Evans a 3 punti, si decide in Arabia Saudita [VIDEO] - Lode a Evans che, secondo ma irriducibile, mantiene la leadership del Mondiale. Scrive automoto.it

wrc 8211 evans ogierWRC | Rally del Giappone 2025, PS2/7: Ogier comanda davanti a Katsuta ed Evans. Rovanperä rompe una sospensione - Evans tiene bene il campo ed è terzo dietro a Ka ... Da p300.it

Cerca Video su questo argomento: Wrc 8211 Evans Ogier