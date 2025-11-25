Wicked | Universal vuole espandere il franchise e nell' attesa arriva il romanzo prequel su Galinda

Movieplayer.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il magico mondo creato dallo scrittore Gregory Maguire potrebbe in futuro tornare sugli schermi, con un film o una serie tv. Il magico regno di Oz, dopo il successo ottenuto da Wicked - Parte 2, potrebbe tornare in futuro sugli schermi: Universal Pictures sembra infatti intenzionata a sfruttare ulteriormente il franchise con un film o una serie tv. Nell'attesa di scoprire i progetti dello studio, inoltre, i fan potranno leggere un romanzo prequel dedicato alla storia di Galinda. I progetti di Universal per Wicked Michael Moses, responsabile del marketing di Universal Pictures, ha rivelato al sito Vulture che si sta lavorando per continuare il franchise di Wicked sugli schermi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

