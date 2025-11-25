Wicked Universal Pictures sta lavorando ai sequel | ora è ufficiale

Dopo l’esordio da record di “ Wicked: For Good ” al botteghino, la Universal Pictures è pronta per altre storie ambientate nel Regno di Oz. Michael Moses, direttore marketing dello studio, ha dichiarato a Vulture che “ sono in corso i preparativi ” per proseguire il franchise sul grande schermo. Non è chiaro se ciò significhi un nuovo film o una serie televisiva, ma la Universal è chiaramente interessata ad espandere il mondo di “Wicked” e a mantenere vivo il franchise. “ Visto il successo di ‘Wicked’, ma anche grazie al pubblico, abbiamo quasi la responsabilità di capire come continuare a vivere in questo universo “, ha detto Moses. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Wicked, Universal Pictures sta lavorando ai sequel: ora è ufficiale

Altre letture consigliate

Universal Pictures. . Wicked - Parte 2 guida il box office italiano. Grazie a chi è tornato a Oz e ha scelto di vivere questa storia sul grande schermo. #WickedIlFilm è al cinema. - facebook.com Vai su Facebook

Wicked - Parte 2 è tutto questo e molto di più. Non perdere #WickedIlFilm, ora al cinema. Vai su X

Wicked: Universal vuole espandere il franchise e, nell'attesa, arriva il romanzo prequel su Galinda - Il magico mondo creato dallo scrittore Gregory Maguire potrebbe in futuro tornare sugli schermi, con un film o una serie tv. Da movieplayer.it

Wicked 3 è diventato molto più probabile dopo il nuovo aggiornamento di Universal - Scopri perché Wicked 3 ora sembra molto più probabile dopo il nuovo aggiornamento di Universal e cosa potrebbe significare per la saga. Riporta cinefilos.it

Wicked 3 si farà? tutto quello che sappiamo - Scopri se Wicked 3 si farà davvero: dichiarazioni, indizi, possibili sequel e tutto ciò che sappiamo sul futuro della saga. Come scrive cinefilos.it