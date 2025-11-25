Wicked - Parte 2 il regista afferma | Ariana Grande e Cynthia Erivo hanno creato una scena per sbaglio

Il secondo capitolo di Wicked, diretto da Jon M. Chu, nasce dallo stesso principio che muove il teatro: seguire l'emozione anche quando si allontana dalla pagina scritta. Jon M. Chu, regista di Wicked - Parte 2, racconta come la scena più intensa del film sia nata da un'improvvisazione inattesa di Ariana Grande e Cynthia Erivo. Un momento talmente autentico da convincere la produzione a demolire un set pur di catturarne la verità emotiva. Un'improvvisazione che cambia il set e ridefinisce un titolo Jon M. Chu non ha alcun dubbio: la parte più incisiva di Wicked - Parte 2 è nata per sbaglio, durante una semplice prova, quando Cynthia Erivo e Ariana Grande cominciarono a improvvisare un addio parlato, senza musica, abbracciate in un angolo della stanza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Wicked - Parte 2, il regista afferma: "Ariana Grande e Cynthia Erivo hanno creato una scena per sbaglio"

