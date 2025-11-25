Wesley domenica da protagonista | Gasperini trova la sua freccia
A Roma da domenica scorsa si respira un’aria diversa. Un’atmosfera che nella capitale non si vedeva da ormai un decennio. D’altronde, a inizio campionato, nessuno avrebbe pronosticato di trovare a fine novembre la Roma prima in classifica. Eppure i pronostici, si sa, sono fatti per essere smentiti. E Gian Piero Gasperini sta lavorando proprio in questa direzione. La mano, o meglio la magia, del tecnico di Grugliasco è ormai sotto gli occhi di tutti. La crescita dei giallorossi è evidente ed aumenta di partita in partita. A Cremona, infatti, non si è vista semplicemente una squadra, ma un gruppo compatto, organizzato e con un’identità precisa, nella quale ogni elemento diventa prezioso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
