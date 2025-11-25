Nel suo intervento sulla Nigeria, oggi al Senato, Matteo Renzi ha riportato in Aula un tema che raramente trova spazio nel dibattito pubblico: la persecuzione dei cristiani in alcune zone dell’Africa e, in particolare, il rapimento di 303 studenti e 12 insegnanti da una scuola cattolica. Nel giorno dedicato alla violenza sulle donne, Renzi ha ricordato che il rosso che molti indossano parla anche dei martiri e delle vittime di violenza dimenticate, spesso invisibili ai media e alla politica. Senza toni drammatici, ha evidenziato un dato semplice: mentre molte crisi globali occupano le prime pagine, altre – come le azioni di Boko Haram contro ragazze e ragazzi colpevoli solo di voler studiare – restano ai margini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - W Renzi su Boko Haram. L'intervento sulle persecuzioni dei cristiani in Africa