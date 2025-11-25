W Renzi su Boko Haram L' intervento sulle persecuzioni dei cristiani in Africa
Nel suo intervento sulla Nigeria, oggi al Senato, Matteo Renzi ha riportato in Aula un tema che raramente trova spazio nel dibattito pubblico: la persecuzione dei cristiani in alcune zone dell’Africa e, in particolare, il rapimento di 303 studenti e 12 insegnanti da una scuola cattolica. Nel giorno dedicato alla violenza sulle donne, Renzi ha ricordato che il rosso che molti indossano parla anche dei martiri e delle vittime di violenza dimenticate, spesso invisibili ai media e alla politica. Senza toni drammatici, ha evidenziato un dato semplice: mentre molte crisi globali occupano le prime pagine, altre – come le azioni di Boko Haram contro ragazze e ragazzi colpevoli solo di voler studiare – restano ai margini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Il report della ONG Open Doors segnala che in Nigeria nel 2024 sono stati uccisi circa 3.100 cristiani da organizzazioni islamiste e terroriste come Boko Haram. Le persecuzioni sono ormai una costante da anni. Bene fa Trump a sollevare la questione, il silenz