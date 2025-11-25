Vuelle una lezione con Cividale? Sacco | No ma fa riflettere

"Bisogna ricordarsi sempre che quando incontri le formazioni allenate da Stefano Pillastrini non giochi contro la squadra, ma contro di lui. Perché i giocatori il compito e le direttive che lui dà le eseguono puntualmente e se tu non riesci a rompere le sue linee di gioco tutto diventa difficile". Parole di Giancarlo Sacco, che ha guardato il match contro Cividale con accanto Ario Costa e Walter Magnifico. "Se questa è una lezione? No, questo non direi – continua Sacco – ma sicuramente è una gara che va studiata e letta in una ottica futura se vuoi arrivare fino in fondo. Anche perché Pillastrini non è caduto in alcuni tranelli, per cui Miniotas è stato circondato anche da tre giocatori e il tutto è avvenuto in una giornata dove Bucarelli non è andato al tiro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

