Vot International eccellenza cinese nel cuore di Quarrata | qualità responsabilità e un nuovo modello di lavoro
QUARRATA (PT) — Nel distretto dell’imbottito più famoso d’Italia, dove per decenni la produzione di divani ha richiamato clienti e operatori da tutto il Paese, si sta affermando una realtà che unisce visione imprenditoriale cinese e maestria manifatturiera. È Vot International, azienda con sede a Quarrata, attiva dal 2019 e oggi punto di riferimento nella commercializzazione e produzione di divani Made in Italy. Una storia italo-cinese iniziata vent’anni fa. Il presidente di Vot International approda in Italia nel 2000 con un progetto chiaro: imparare il mestiere direttamente nel cuore del distretto pratese e quarratino, conoscere da vicino la qualità del prodotto italiano e costruire, nel tempo, una realtà capace di produrre ed esportare divani di eccellenza italiana in Cina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lampus porta a Leuca l’eccellenza del jazz newyorchese! Il Levy–Robson International Quartet arriva il 23 novembre per un appuntamento imperdibile. Mancano pochissimi giorni: prendi subito il tuo biglietto su OOOH.Events https://oooh.events/evento/je - facebook.com Vai su Facebook
Pistoia, si rivolge al sindacato: preso a bastonate. Lavoratori di Vot International in presidio e tavolo con i sindacati - Preso a bastonate per aver parlato con il sindacato: è quanto accaduto a un operaio dell’azienda Vot International a Quarrata, in provincia di Pistoia lo scorso lunedì. Secondo ilfattoquotidiano.it