Vot International eccellenza cinese nel cuore di Quarrata | qualità responsabilità e un nuovo modello di lavoro

QUARRATA (PT) — Nel distretto dell'imbottito più famoso d'Italia, dove per decenni la produzione di divani ha richiamato clienti e operatori da tutto il Paese, si sta affermando una realtà che unisce visione imprenditoriale cinese e maestria manifatturiera. È Vot International, azienda con sede a Quarrata, attiva dal 2019 e oggi punto di riferimento nella commercializzazione e produzione di divani Made in Italy. Una storia italo-cinese iniziata vent'anni fa. Il presidente di Vot International approda in Italia nel 2000 con un progetto chiaro: imparare il mestiere direttamente nel cuore del distretto pratese e quarratino, conoscere da vicino la qualità del prodotto italiano e costruire, nel tempo, una realtà capace di produrre ed esportare divani di eccellenza italiana in Cina.

