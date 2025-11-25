Vot International eccellenza cinese nel cuore di Quarrata | qualità responsabilità e un nuovo modello di lavoro

QUARRATA (PT) — Nel distretto dell’imbottito più famoso d’Italia, dove per decenni la produzione di divani ha richiamato clienti e operatori da tutto il Paese, si sta affermando una realtà che unisce visione imprenditoriale cinese e maestria manifatturiera. È Vot International, azienda con sede a Quarrata, attiva dal 2019 e oggi punto di riferimento nella commercializzazione e produzione di divani Made in Italy. Una storia italo-cinese iniziata vent’anni fa. Il presidente di Vot International approda in Italia nel 2000 con un progetto chiaro: imparare il mestiere direttamente nel cuore del distretto pratese e quarratino, conoscere da vicino la qualità del prodotto italiano e costruire, nel tempo, una realtà capace di produrre ed esportare divani di eccellenza italiana in Cina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

