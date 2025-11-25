Volley femminile Novara torna in Champions League e debutta con una preziosa vittoria in trasferta
Novara ha fatto il proprio ritorno nella Champions League di volley femminile: dopo un paio di stagioni in cui è stata costretta alle competizioni europee minori (vincendo comunque CEV Cup e Challenge Cup), le Zanzare hanno trovato il massimo palcoscenico continentale grazie a una wild-card che ha permesso al sodalizio piemontese di aggiungersi a Conegliano (Campionesse d’Europa in carica), Scandicci (finaliste la scorsa primavera) e Milano nel torneo più prestigioso. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi si sono rese protagoniste di una bella vittoria in trasferta al loro debutto, imponendosi sul campo del PGE Budowlani Lodz per 3-1 (20-25; 25-19; 25-23; 25-17). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
? #iLoveVolley FIPAV, Lega Volley Femminile e Lega Pallavolo Serie A unite per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne Nel weekend del 29-30 novembre previste iniziative su tutti i campi per ribadire lo stop alla violen Vai su Facebook
Volley femminile, Novara vince al quinto set con Milano nella sfida di alta classifica Vai su X
Volley femminile, Novara torna in Champions League e debutta con una preziosa vittoria in trasferta - Novara ha fatto il proprio ritorno nella Champions League di volley femminile: dopo un paio di stagioni in cui è stata costretta alle competizioni europee ... Da oasport.it
DIRETTA/ Lodz Novara (risultato 1-0) video streaming tv: polacche avanti! (oggi 25 novembre 2025) - Diretta Lodz Novara streaming video tv, oggi martedì 25 novembre 2025: orario e risultato live per la prima giornata della Champions League di volley. Scrive ilsussidiario.net
Volley femminile, Milano torna alla vittoria in Serie A1: Egonu e Lanier decisive a San Giovanni - 27) nel match valido per l'undicesima giornata della Serie A1 di volley ... Da oasport.it