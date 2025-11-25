volley femminile novara torna in champions league e debutta con una preziosa vittoria in trasferta

Novara ha fatto il proprio ritorno nella Champions League di volley femminile: dopo un paio di stagioni in cui è stata costretta alle competizioni europee minori (vincendo comunque CEV Cup e Challenge Cup), le Zanzare hanno trovato il massimo palcoscenico continentale grazie a una wild-card che ha permesso al sodalizio piemontese di aggiungersi a Conegliano (Campionesse d’Europa in carica), Scandicci (finaliste la scorsa primavera) e Milano nel torneo più prestigioso. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi si sono rese protagoniste di una bella vittoria in trasferta al loro debutto, imponendosi sul campo del PGE Budowlani Lodz per 3-1 (20-25; 25-19; 25-23; 25-17). 🔗 Leggi su Oasport.it

