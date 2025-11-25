Volley A2 Virtus Aversa | scelto il nuovo tecnico

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo l’interruzione del rapporto sportivo con l’allenatore Giacomo Tomasello (LEGGI QUI), la Virtus Aversa ha scelto il nuovo tecnico. Il sodalizio casertano si è affidato ad un allenatore molto esperto con un curriculum che lo ha visto più volte protagonista in serie A. “ La Virtus Aversa – si legge nella nota – è lieta di annunciare ufficialmente che Gianluca Graziosi sarà il nuovo allenatore della squadra normanna. Una scelta di grande prestigio, figlia della volontà del club di compiere un ulteriore salto di qualità e affidare il progetto tecnico a uno dei profili più autorevoli e rispettati della pallavolo italiana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

